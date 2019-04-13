Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли

Український боксер Василь Ломаченко зламав руку у моменті, коли відправив британця Ентоні Кроллу у нокаут.

Про це з посиланням на слова самого Ломаченка заявила журналістка Top Rank Крістіна Пончер. Саме вона брала інтерв'ю в українця після того, як він переміг Кроллу нокаутом у четвертому раунді.

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"Ломаченко переконаний, що його права рука є зломана. Це сталося під час нокауту", – написала Крістіна Пончер.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla — Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 квітня 2019 р.

Згодом сам Ломаченко підтвердив цю інформацію. У суботу, 13 квітня, боксер пройде обстеження, щоб встановити важкість ушкодження.

Варто зазначити, що одразу після бою Ломаченко подякував лікарям, які допомогли йому з плечем. Адже під час бою проти Хорхе Лінареса українець травмувався. Попри це, він зумів виграти. А вже після цього був змушений робити операцію. Через що надовго вибув з тренувального процесу.