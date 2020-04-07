Ломаченко заговорив про бій з непереможним Мейвезером
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко заявив про бажання зустрітися в рингу з легендарним американцем Флойдом Мейвезером.
Про це українець заявив в інтерв'ю Top Rank.
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Якби я міг зустрітися з суперником з будь-якого дивізіону? Моя мета –змагатися з непереможними боксерами. Подобається боксувати з тими, хто йде без поразок. Я б хотів провести бій з Мейвезером,
– сказав Ломаченко.
- Флойд Мейвезер останній раз бився з справжнім боксером в 2015 році, після чого провів поєдинок проти бійця UFC Конора Макгрегора і кікбоксера Тенсіна Насукави за правилами боксу.
- Мейвезер останні роки бився виключно в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг), а це на дві вагові категорії вище, ніж у Ломанченка (до 61,235 кг).
- Ломаченко наступний бій повинен був провести проти Теофімо Лопеса 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.
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