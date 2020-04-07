24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Ломаченко заговорив про бій з непереможним Мейвезером

- Читать новость на русском
Флойд Мейвезер / RingSide24

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко заявив про бажання зустрітися в рингу з легендарним американцем Флойдом Мейвезером.

Про це українець заявив в інтерв'ю Top Rank.

До теми Бою не буде: наступний суперник Ломаченка зробив несподівану заяву

Якби я міг зустрітися з суперником з будь-якого дивізіону? Моя мета –змагатися з непереможними боксерами. Подобається боксувати з тими, хто йде без поразок. Я б хотів провести бій з Мейвезером,
– сказав Ломаченко.

  • Флойд Мейвезер останній раз бився з справжнім боксером в 2015 році, після чого провів поєдинок проти бійця UFC Конора Макгрегора і кікбоксера Тенсіна Насукави за правилами боксу.
  • Мейвезер останні роки бився виключно в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг), а це на дві вагові категорії вище, ніж у Ломанченка (до 61,235 кг).
  • Ломаченко наступний бій повинен був провести проти Теофімо Лопеса 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:49 США офіційно звинуватили Росію у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світу
Футбол 325
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 164664
сьогодні , 09:03 Олімпійська чемпіонка Кастер Семеня переплюнула рекорд зіркового Роналду: відео
Футбол 628
сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 381456
сьогодні , 07:20 Смерть мами Гвардіоли, відверте зізнання Пятова та інші новини спорту 6 квітня
Інші види спорту 1050
сьогодні , 10:13 Ексфутболіст "Динамо" Алієв, який назвав коронавірус фейком, захворів
Футбол 1476
сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 45448
сьогодні , 11:32 UFC 249: Фергюсон офіційно отримав суперника, який замінить Хабіба
Інші види спорту 189
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 20:38 Усик шокував мережу гарматною роботою рук на тренуванні: відео
Юрій Семенюк
5 квітня 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
6 квітня 17:05 Правила гри в покер: поради для початківців
Ігор Саджениця
6 квітня 18:45 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
6 квітня 17:10 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук