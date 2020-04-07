Ломаченко заговорив про бій з непереможним Мейвезером

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко заявив про бажання зустрітися в рингу з легендарним американцем Флойдом Мейвезером.

Про це українець заявив в інтерв'ю Top Rank.

До теми Бою не буде: наступний суперник Ломаченка зробив несподівану заяву

Якби я міг зустрітися з суперником з будь-якого дивізіону? Моя мета –змагатися з непереможними боксерами. Подобається боксувати з тими, хто йде без поразок. Я б хотів провести бій з Мейвезером,

– сказав Ломаченко.

Флойд Мейвезер останній раз бився з справжнім боксером в 2015 році, після чого провів поєдинок проти бійця UFC Конора Макгрегора і кікбоксера Тенсіна Насукави за правилами боксу.

Мейвезер останні роки бився виключно в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг), а це на дві вагові категорії вище, ніж у Ломанченка (до 61,235 кг).

Ломаченко наступний бій повинен був провести проти Теофімо Лопеса 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram