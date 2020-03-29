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Ломаченко закликав малювати хрести на дверях, але видалив допис і попросив пробачення

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Василь Ломаченко / 24 канал

Український боксер Василь Ломаченко в інстаграмі закликав православних християн малювати хрести на зворотному боці дверей будинків. Згодом чемпіон світу видалив допис та попросив пробачення.

"Святі отці гори Афон закликають сьогодні всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкову олію.

Це серйозно, адже вчора був відслужений Параклис Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею монахам на Святій горі", –  опублікував Ломаченко в інстаграмі.

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Допис, який Ломаченко видалив / скриншот

Згодом Василь пояснив, чому видалив релігійний пост. За словами боксера, він не перевірив інформацію.

Приношу свої вибачення всім православним. Попередній пост я повинен був спочатку перевірити через правдиве джерело, а потім викладати його. Я видалив його у зв'язку з тим, що ця інформація виявилася фейковою. Ще раз пробачте. І спаси, Господи, нас усіх,
– написав Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Висміяти допис Ломаченка встиг відомий український боксер Іван Редкач.


Коментар Редкача / скриншот

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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