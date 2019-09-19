Ломаченко залишився найкращим боксером світу Р4Р за версією The Ring, Усик – 5-й
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко залишився на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик займає п'яту сходинку рейтингу.
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Рейтинг Р4Р від The Ring:
1. Василь Ломаченко;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Сауль Альварес;
4. Наойя Інує;
5. Олександр Усик;
6. Еррол Спенс;
7. Геннадій Головкін;
8. Хуан Естрада;
9. Майкі Гарсія;
10. Менні Пак'яо.
Українці в рейтингах The Ring в своїх вагових категоріях:
- напівважка вага: Олександр Гвоздик – 1-е місце;
- середня вага: Сергій Дерев'янченко – 6-е місце;
- друга легка вага: Віктор Постол – 5-е місце;
- найлегша вага: Артем Далакян – 3-е місце.
Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.