Ломаченко залишився найкращим боксером світу Р4Р за версією The Ring, Усик – 5-й

135 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко залишився на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик займає п'яту сходинку рейтингу.

Читайте також: Ломаченко прийняв важливе рішення у своїй кар’єрі

Рейтинг Р4Р від The Ring:

1. Василь Ломаченко;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Сауль Альварес;
4. Наойя Інує;
5. Олександр Усик;
6. Еррол Спенс;
7. Геннадій Головкін;
8. Хуан Естрада;
9. Майкі Гарсія;
10. Менні Пак'яо.

Українці в рейтингах The Ring в своїх вагових категоріях:

  • напівважка вага: Олександр Гвоздик – 1-е місце;
  • середня вага: Сергій Дерев'янченко – 6-е місце;
  • друга легка вага: Віктор Постол – 5-е місце;
  • найлегша вага: Артем Далакян – 3-е місце.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

blog_ava
Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
5115
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик Василь Ломаченко Сергій Дерев'янченко Артем Далакян Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ПСЖ принизив "Реал", розгромивши мадридців у матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:33 ПСЖ принизив "Реал", розгромивши мадридців у матчі Ліги чемпіонів: відео
1428
"Динамо" сенсаційно розбило "Аталанту", впевнена перемога "Баварії": результати Ліги чемпіонів
сьогодні 00:12 "Динамо" сенсаційно розбило "Аталанту", впевнена перемога "Баварії": результати Ліги чемпіонів
1880
"Манчестер Сіті" знову завдав поразки "Шахтарю": відео
18 вересня 23:51 "Манчестер Сіті" знову завдав поразки "Шахтарю": відео
1919
Блискавка вдарила у футболістів прямо під час матчу на Ямайці: відео
18 вересня 23:03 Блискавка вдарила у футболістів прямо під час матчу на Ямайці: відео
1319
Вживання кави для спортсменів: корисно чи шкідливо?
18 вересня 22:15 Вживання кави для спортсменів: корисно чи шкідливо?
731
Новини
Більше новин
Залиште відгук