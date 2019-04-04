Ломаченко заробить круглу суму за бій проти Кролли

Василь Ломаченко, який стане другим українцем чий бій пройде на знаменитій арені Staples Center у США, отримає великий гонорар.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли, в якому українець захищатиме титули WBA Super і WBO, відбудеться у ніч з 12 на 13 квітня.

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За інформацією Sport Arena, за бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Бій, як відомо, відбудеться на Staples Center. До цього на арені серед українців бував тільки Віталій Кличко, який провів три поєдинки.

Раніше промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою. Також букмекери вже давно розпочали приймати ставки на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом.

Водночас 32-річний Кролла показав, як активно готується до бою з українцем.

Хто такий Ентоні Кролла?

32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру у 2006 році й з того часу провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої й знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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