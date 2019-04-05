Ломаченко завершив підготовку перед боєм з Кроллою: ефектне відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) завершив тренувальний табір перед боєм з британцем Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО).

Про це повідомив Ломаченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Тренувальний табір завершився. До зустрічі на арені Стейплз Центр в Лос-Анджелесі", – йдеться у повідомленні.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли, в якому українець захищатиме титули WBA Super і WBO, відбудеться у ніч з 12-го на 13 квітня.

За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Бій, як відомо, відбудеться на Staples Center. До цього на арені серед українців бував тільки Віталій Кличко, який провів три поєдинки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла Бокс
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