Ломаченко заявив про бажання провести бій в Україні

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко зізнався, що хотів би провести бій в Україні.

Про це спортсмен розповів у інтерв'ю iFL TV.

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У мене контракт з американською промоутерською компанією, але мені було б дуже цікаво провести бій в Україні. Я знаю, що багато людей хотіло б побачити мене наживо на одній з українських арен, але не все залежить від мене,

– сказав Ломаченко.

Раніше мер Києва і засновник промоутерської компанії К2 Promotions Віталій Кличко розповів, коли Олександр Усик (16-0, 12 КО) зможе провести бій на стадіоні НСК "Олімпійський".

В останній раз Ломаченко бився проти британця Ентоні Кролли, тільки в квітні бій пройшов в Лос-Анджелесі, а не на території суперника. Кроллу Василь переміг нокаутом в четвертому раунді.

Наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 31 серпня проти Люка Кемпбелла. Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena .

Люк Кемпбелл та Василь Ломаченко прокоментували майбутній двобій. Кемпбелл заявив, що це буде найважча битва у його житті, але він впевнений у своїй перемозі.