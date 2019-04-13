Ломаченко зайшов до роздягальні Кролли після перемоги, щоб подякувати: відео

Український боксер Василь Ломаченко відвідав Ентоні Кроллу у його роздягальні після бою.

Ломаченко відправив Кроллу в нокаут у четвертому раунді, у британця було розбите обличчя. Хоч сам Ломаченко зламав руку.

Варто побачити: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: повне відео бою

Після бою українець пішов у роздягальню вже свого колишнього суперника. Там він подякував йому за бій.