Ломаченко зайшов до роздягальні Кролли після перемоги, щоб подякувати: відео
Український боксер Василь Ломаченко відвідав Ентоні Кроллу у його роздягальні після бою.
Ломаченко відправив Кроллу в нокаут у четвертому раунді, у британця було розбите обличчя. Хоч сам Ломаченко зламав руку.
Варто побачити: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: повне відео бою
Після бою українець пішов у роздягальню вже свого колишнього суперника. Там він подякував йому за бій.
Джерело: 24 Канал
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