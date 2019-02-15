Ломаченко жорстко відповів на провокації американського боксера

Український боксер Василь Ломаченко, який володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO та WBA, прокоментував заяви Теофімо Лопеса та його батька. Зокрема, родина Лопесів неодноразово ставила під сумнів боксерській якості українця.

На думку Ломаченка, Лопеси роблять це, щоб "розкрутити" себе.

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Думаю, вони просто піаряться, розкручують себе, використовуючи для цього моє ім'я. Вони балакають. Роблять все так, як робив Конор Макгрегор до бою з Флойдом Мейвезером. Ось на що це схоже. Але просто згадайте, що сталося з Макгрегором в поєдинку... І так кожен раз, як тільки він зустрічається з хорошим опонентом, він нічого не може йому протиставити,

– цитує Ломаченка BoxingTalk.

Також український боксер заявив, що Лопесу ще рано претендувати на бій з ним, проте Василь не виключає, що в майбутньому зустрінеться з американцем.

У Лопес така стратегія. А мені взагалі нічого про них думати. Ще занадто рано. Спершу йому необхідно чогось досягти в боксі. А поки що, наскільки я знаю, вони взагалі нічого ще не зробили. Але, вразі чого, я дуже навіть готовий розділити з ним ринг,

– резюмував Василь.

Ломаченко додав, що Лопес спершу повинен чогось досягти. "Так, він нокаутував багато хлопців, але хіба серед них були топи? Він повинен або ж стати чемпіоном, або завоювати статус обов'язкового претендента. А так вони багато базікають, але продовжують топтатися на місці".

Раніше Спорт 24 писав, що Теофімо Лопес звинуватив у корупції українця Василя Ломаченка. На думку американця, українському боксеру незаслужено приписують багато заслуг.

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