Ломаченко знявся у мотиваційному ролику до свого дня народження: відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко знявся у мотиваційному відео, яке присвячене його 31 дню народження.

Відео, яке опублікувала офіційна сторінка Ломаченка, підписали мотиваційними словами "Все тільки починається".

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Зазначимо, що українець 12 квітня повинен провести наступний бій. Василь хоче зустрітися з володарем титулу IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО). Але у своєму останньому поєдинку ганець отримав травму і на відновлення йому буде потрібно мінімум шість тижнів.

Відтак, швидше за все, 12 квітня Василь проведе обов'язковий захист титулу проти британця Ентоні Кролли. Та WBA нещодавно знову перенесла промоутерські торги по поєдинку. Тому досі не відомо, хто офіційно стане наступним суперником українця.

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