Ломаченку доведеться летіти в Росію: промоутер назвав умову для бою з Лопесом

Промоутер українського чемпіона легкої ваги за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Боб Арум розповів, як його підопічний зможе дістатися в США для проведення бою з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Арум повідомив, що Ломаченко все ж зможе дістатися до США на поєдинок проти Лопеса, але для цього йому доведеться летіти через Москву. Про це промоутер заявив у інтерв'ю порталу BoxingScene.

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Якщо у вас немає візи, вам зараз не пощастило, так як консульства закриті. Але є одне божевільне правило – можна ввозити в США людей з колишнього Радянського Союзу. Що стосується Василя Ломаченка, то щоб дістатися до США, йому потрібно буде полетіти в Москву. І це нормально, тому що у Ломи є зелена карта,

– сказав Арум.

Додамо, що прямі перельоти з України в Росію заборонені, так щоЛомаченку доведеться зробити ще одну пересадку по шляху в Штати.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.



Раніше промоутер Боб Арум висловив сподівання, що поєдинок Лопеса з Ломаченком все ж вдасться організувати до вересня. Він додав, що на цей момент важливо "доставити" Ломаченка і його людей у США.

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