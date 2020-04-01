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Ломаченку дісталося від підписника – Усик відразу став на захист: відео

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Василь Ломаченко та Олександр Усик / instagram.com/lomus_official

Василь Ломаченко після повернення із США продовжує підтримувати форму в Білгород-Дністровську. Український боксер продемонстрував відмінні навички, однак був розкритикований своїм підписником.

Василь віджався на двох кільцях, після чого вистрибнув та знову приземлився на кільця.

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Відео тренування Ломаченка

Але під відео незадоволений коментатор написав, що нічого особливого в діях Василя нема. Мовляв, стрибок був зроблений з колін, а не з носків.


Скриншот

На захист Ломаченка став його друг та колега по боксерському цеху – непереможний український боксер Олександр Усик. Він закликав незадоволеного підписника повторити вправу Ломаченка.


Скриншот

Що відомо про наступний бій Ломаченка?

  • Ломаченко вимушено повернувся в Україну із США та тренується вдома.
  • Через пандемію коронавірусу його бій з Теофімо Лопесом (30 травня) під загрозою зриву.
  • Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує зустріч боксерів, вже перенесла бій Віктора Постола з Хосе Раміресом (9 травня).
  • Ймовірно, поєдинок між Ломаченком та Лопесом також перенесуть.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс
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