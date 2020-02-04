24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ломаченку готові організувати бій з американцем, який схопив дружину за горло

132 Читать новость на русском
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум готовий організувати бій українця з Джервонтою Девісом. Арум заявив, що організуй бій, коли Девіс буде готовий зустрітися з Ломаченком.

За словами Арума, промоутер Девіса Флойд Мейвезер-молодший розуміє, що Джервонта ще не готовий до зустрічі з Ломаченком.

Читайте також: У команді чемпіона WBC зробили гостру заяву про Ломаченка

Флойд Мейвезер-молодший знає, що коли він буде готовий, ми завжди готові організувати бій Ломаченко і "Танка" Девіса. Але Флойд боксер, на відміну від Едді Хірна (промоутер Matchroom Boxing, – Спорт24). Він не хоче, щоб його хлопець зустрівся з Ломаченком раніше, ніж він переконається в тому, що Девіс готовий,
– цитує Арума Boxing News 24.

Арум заявив, що як тільки Флойд Мейвезер повідомить, що Джервонта готовий до зустрічі з Ломаченком, він організує бій.

Як відомо, Ломаченко чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO. Також Ломаченко "франчайзинговий" чемпіон світу.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс?

  • Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом.
  • Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.
  • Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.
  • Втім, наступний бій Ломаченка точно не буде проти Девіса. У квітні-травні 2020 року Василь повинен зустрітися з Теофімо Лопесом.
  • Ломаченко прагне стати абсолютним чемпіоном. Для цього йому потрібно здобути титул IBF, яким володіє Лопес.

Хто такий Джервонта Девіс?

  • Девіс володіє титулом WBA у легкій вазі. Де-факто титул належить українцю Ломаченку.
  • Пояс формально перейшов до Девіса після того, як Ломаченко отримав статус "франчайзингового" чемпіона світу.
  • Девіс виграв пояс WBA у легкій вазі 28 грудня, здолавши Юріоркіса Гамбоа.
  • Нещодавно американець потрапив у скандал. Під час благодійного баскетбольного матчу він посварився з дружиною.
  • Після суперечки боксер взяв жінку за горло і вивів із залу. Інцидент потрапив на відео.
Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
34778
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1269
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4654
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 331
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 364
3 лютого 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2289
Новини
Більше новин
Залиште відгук