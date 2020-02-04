Ломаченку готові організувати бій з американцем, який схопив дружину за горло

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум готовий організувати бій українця з Джервонтою Девісом. Арум заявив, що організуй бій, коли Девіс буде готовий зустрітися з Ломаченком.

За словами Арума, промоутер Девіса Флойд Мейвезер-молодший розуміє, що Джервонта ще не готовий до зустрічі з Ломаченком.

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Флойд Мейвезер-молодший знає, що коли він буде готовий, ми завжди готові організувати бій Ломаченко і "Танка" Девіса. Але Флойд боксер, на відміну від Едді Хірна (промоутер Matchroom Boxing, – Спорт24). Він не хоче, щоб його хлопець зустрівся з Ломаченком раніше, ніж він переконається в тому, що Девіс готовий,

– цитує Арума Boxing News 24.

Арум заявив, що як тільки Флойд Мейвезер повідомить, що Джервонта готовий до зустрічі з Ломаченком, він організує бій.

Як відомо, Ломаченко чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO. Також Ломаченко "франчайзинговий" чемпіон світу.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс?

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом.

Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.

Втім, наступний бій Ломаченка точно не буде проти Девіса. У квітні-травні 2020 року Василь повинен зустрітися з Теофімо Лопесом.

Ломаченко прагне стати абсолютним чемпіоном. Для цього йому потрібно здобути титул IBF, яким володіє Лопес.

Хто такий Джервонта Девіс?