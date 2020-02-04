Ломаченку готові організувати бій з американцем, який схопив дружину за горло
Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум готовий організувати бій українця з Джервонтою Девісом. Арум заявив, що організуй бій, коли Девіс буде готовий зустрітися з Ломаченком.
За словами Арума, промоутер Девіса Флойд Мейвезер-молодший розуміє, що Джервонта ще не готовий до зустрічі з Ломаченком.
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Флойд Мейвезер-молодший знає, що коли він буде готовий, ми завжди готові організувати бій Ломаченко і "Танка" Девіса. Але Флойд боксер, на відміну від Едді Хірна (промоутер Matchroom Boxing, – Спорт24). Він не хоче, щоб його хлопець зустрівся з Ломаченком раніше, ніж він переконається в тому, що Девіс готовий,
– цитує Арума Boxing News 24.
Арум заявив, що як тільки Флойд Мейвезер повідомить, що Джервонта готовий до зустрічі з Ломаченком, він організує бій.
Як відомо, Ломаченко чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO. Також Ломаченко "франчайзинговий" чемпіон світу.
Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс?
- Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом.
- Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.
- Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.
- Втім, наступний бій Ломаченка точно не буде проти Девіса. У квітні-травні 2020 року Василь повинен зустрітися з Теофімо Лопесом.
- Ломаченко прагне стати абсолютним чемпіоном. Для цього йому потрібно здобути титул IBF, яким володіє Лопес.
Хто такий Джервонта Девіс?
- Девіс володіє титулом WBA у легкій вазі. Де-факто титул належить українцю Ломаченку.
- Пояс формально перейшов до Девіса після того, як Ломаченко отримав статус "франчайзингового" чемпіона світу.
- Девіс виграв пояс WBA у легкій вазі 28 грудня, здолавши Юріоркіса Гамбоа.
- Нещодавно американець потрапив у скандал. Під час благодійного баскетбольного матчу він посварився з дружиною.
- Після суперечки боксер взяв жінку за горло і вивів із залу. Інцидент потрапив на відео.