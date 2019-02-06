Ломаченку треба поспішити, це мій останній рік у легкій вазі, – Лопес звернувся до українця

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Лопес звернувся до Ломаченка
Лопес звернувся до Ломаченка / fightword.com

Американський боксер Теофімо Лопес впевнений, що до кінця поточного року стане чемпіоном світу, хоч і не знає, на який з титулів виведуть його промоутери. Теофімо схиляється до WBC, щоб таким чином привернути увагу українця Василя Ломаченка, якому належать титули WBA і WBO.

Лопес заявив, що буде готовий до бою з Василем Ломаченком.

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Я точно знаю, що в цьому році буду битися за титул чемпіона світу, – сказав Теофімо в інтерв'ю ESPN Deportes. – Мені не відомо, які плани у Top Rank і ESPN, як і невідомо, буде це в липні або грудні, але ми готові. Якщо це буде Ломаченко – я буду готовий. Але йому потрібно поспішити, бо це мій останній рік у легкій вазі,
– сказав американець.

"Водночас, я чув, що Майкі Гарсіа вже не повернеться у 61,2 кг, так що я збираюся оскаржити вакантний титул WBC, і якщо все піде добре, ми можемо провести уніфікацію з Ломаченком. Це був би чудовий бій", – переконаний Лопес.

Раніше батько й тренер Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший заявив, що його син налаштований зустрітися з Василем Ломаченком і відібрати пояси українця.

У суботу, 2 лютого, Лопес зумів здобути чергову перемогу. 21-річний спортсмен брутально нокаутував Діего Магдалено.

Хто такий Теофімо Лопес?
21-річний американський спортсмен, який боксує у легкій вазі (до 61,2 кг). На професійному ринзі Лопес провів 12 поєдинків і всі виграв (10 нокаутом). Його зріст 173 см, а розмах рук 174. На любительському рівні Теофімо провів 170 боїв, здобувши 150 перемог, 20 поразок.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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