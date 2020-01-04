24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Лопес хоче провести бій з Ломаченком на легендарній арені

14 Читать новость на русском
Василь Ломаченко / 24 канал

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес хоче, щоб поєдинок з Василем Ломаченком відбувся у Нью-Йорку (США). Американець не проти, щоб поєдинок, який запланований на квітень, прийняла легендарна арена "Медісон Сквер Гарден".

Лопес провів чотири бої на "Медісон Сквер Гарден" і всі завершив достроковими перемогами.

Читайте також: Ломаченко потрапив у п'ятірку найкращих боксерів світу за чотирма версіями

Ломаченко провів на цій арені на бій менше, але також виграв свої зустрічі достроково.

У 2016 році Василь нокаутував Романа Мартінеса, у 2017-у – декласував Гільєрмо Рігондо. У травні 2018-го Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса.

Ми поки обговорюємо місце проведення бою. Сподіваюся, що все вирішиться і ми проведемо цей бій у нинішньому році. Нове десятиліття почнемо ударно.

"Гарден" – це мій дім. Але думаю, що фанатам сподобається бій незалежно від місця його проведення,
– цитує Лопеса Boxing Scene.

Також поєдинок може відбутися у Саудівській Аравії. Про це раніше заявляв промоутер Ломаченка Боб Арум.

В останньому поєдинку Теофімо технічним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко останній бій провів у серпні. Василь рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і додав до своєї колекції титулів пояс WBC.

Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати
сьогодні
7219
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:04 Футболіст Натаель Жюлан загинув у ДТП
Юрій Семенюк 246
2 січня 10:02 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1861
3 січня 15:25 Топ-10 боксерських поєдинків, які так і не відбулися
Андрій Тудовші 833
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 1864
3 січня 12:16 Бій Дерев'янченка з Головкіним став найкращим у 2019 році за версією BoxingScene
Юрій Семенюк 392
Новини
Більше новин
Залиште відгук