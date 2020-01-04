Лопес хоче провести бій з Ломаченком на легендарній арені

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес хоче, щоб поєдинок з Василем Ломаченком відбувся у Нью-Йорку (США). Американець не проти, щоб поєдинок, який запланований на квітень, прийняла легендарна арена "Медісон Сквер Гарден".

Лопес провів чотири бої на "Медісон Сквер Гарден" і всі завершив достроковими перемогами.

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Ломаченко провів на цій арені на бій менше, але також виграв свої зустрічі достроково.

У 2016 році Василь нокаутував Романа Мартінеса, у 2017-у – декласував Гільєрмо Рігондо. У травні 2018-го Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса.

Ми поки обговорюємо місце проведення бою. Сподіваюся, що все вирішиться і ми проведемо цей бій у нинішньому році. Нове десятиліття почнемо ударно.



"Гарден" – це мій дім. Але думаю, що фанатам сподобається бій незалежно від місця його проведення,

– цитує Лопеса Boxing Scene.

Також поєдинок може відбутися у Саудівській Аравії. Про це раніше заявляв промоутер Ломаченка Боб Арум.

В останньому поєдинку Теофімо технічним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко останній бій провів у серпні. Василь рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і додав до своєї колекції титулів пояс WBC.