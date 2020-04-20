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Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком: сенсаційна заява американця

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Теофімо Лопес / GETTY IMAGES

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес відмовиться від бою з Василем Ломаченком. Американець стверджує, що відхилить пропозицію битися з Ломаченком за порожніх трибун.

В інтерв'ю журналу The Ring Лопес заявив, що бій має відбутися на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Та, якщо доведеться битися за порожніх трибун, Лопес не вийде в ринг.

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"Бою без глядачів проти Ломаченка не буде. Я не прийму пропозицію, якщо буде такий варіант. Без фанатів це буде вже не те.

Вболівальники роблять Нью-Йорк і Madison Square Garden місцем, яке я люблю. Тому що ви не отримаєте цю енергію деінде. Це робить бій набагато веселішим, це наркотик, від якого я залежний.

А поєдинок без глядачів значною мірою вважається спарингом. Так, я б відмовився. Все, що я роблю, я роблю для фанатів", – сказав Лопес.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

  • Боксери мали провести поєдинок 30 травня у США. Обидва спортсмени підтвердили дату бою, але офіційно про бій не було повідомлено.
  • Так само не було інформації про статус бою. Очікується, що на кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
  • Через пандемію коронавірусу бій не відбудеться 30 травня. Очікувалося, що бій перенесуть на літо.
  • Однак глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинку не варто чекати раніше вересня.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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