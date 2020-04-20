Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком: сенсаційна заява американця
Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес відмовиться від бою з Василем Ломаченком. Американець стверджує, що відхилить пропозицію битися з Ломаченком за порожніх трибун.
В інтерв'ю журналу The Ring Лопес заявив, що бій має відбутися на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).
Та, якщо доведеться битися за порожніх трибун, Лопес не вийде в ринг.
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"Бою без глядачів проти Ломаченка не буде. Я не прийму пропозицію, якщо буде такий варіант. Без фанатів це буде вже не те.
Вболівальники роблять Нью-Йорк і Madison Square Garden місцем, яке я люблю. Тому що ви не отримаєте цю енергію деінде. Це робить бій набагато веселішим, це наркотик, від якого я залежний.
А поєдинок без глядачів значною мірою вважається спарингом. Так, я б відмовився. Все, що я роблю, я роблю для фанатів", – сказав Лопес.
Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?
- Боксери мали провести поєдинок 30 травня у США. Обидва спортсмени підтвердили дату бою, але офіційно про бій не було повідомлено.
- Так само не було інформації про статус бою. Очікується, що на кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Через пандемію коронавірусу бій не відбудеться 30 травня. Очікувалося, що бій перенесуть на літо.
- Однак глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинку не варто чекати раніше вересня.
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