Лопес за всі свої слова відповідатиме в рингу, – Ломаченко до зухвалого американця

11 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Чемпіон WBA та WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) розповів, як ставиться до зухвалої поведінки американського боксера Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО).

Ломаченко довгий час не реагував на нападки 21-річного проспекту, але все ж поділився своїм баченням цього конфлікту.

Читайте також: Відомий промоутер проти того, щоб Ломаченко бився за титул WBC

У даній ситуації, видно об'єктивно і суб'єктивно, що вони показують, що вони сильні. Сильний ніколи не буде кричати про це. Він ніколи не буде намагатися там когось образити. Він просто візьме і зробить, мовчки цю справу. Доведе ділом, а не словом. До того, як він мовчав, нічого не говорив, його ніхто не знав і не чув. Це, незважаючи на те, що він завершував поєдинки нокаутом.

І я буду просто питати в поєдинку за кожне слово, яке було сказано. Плюс, мені не потрібно нічого робити, щоб розкручувати цей поєдинок. Я просто буду мовчати, він сам все зробить і ми вийдемо на ринг, і в рингу кожен покаже, хто на що здатний", – сказав Василь.

Раніше Василь Ломаченко розповів про свою травму, отриману в бою проти британця Ентоні Кролли.

У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
сьогодні
64094
Теги: Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голландський футболіст забив феноменальний гол ударом скорпіона: відео
сьогодні 10:31 Голландський футболіст забив феноменальний гол ударом скорпіона: відео
1028
"Запоріжжя" обіграло "Дніпро" та виграло бронзу чемпіонату України з баскетболу
30 квітня 16:12 "Запоріжжя" обіграло "Дніпро" та виграло бронзу чемпіонату України з баскетболу
49
Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
30 квітня 12:53 Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
362
"Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
29 квітня 22:06 "Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
325
Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем: відео
29 квітня 16:09 Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем: відео
2384
Новини
Більше новин
Залиште відгук