Лопес за всі свої слова відповідатиме в рингу, – Ломаченко до зухвалого американця

Чемпіон WBA та WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) розповів, як ставиться до зухвалої поведінки американського боксера Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО).

Ломаченко довгий час не реагував на нападки 21-річного проспекту, але все ж поділився своїм баченням цього конфлікту.

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У даній ситуації, видно об'єктивно і суб'єктивно, що вони показують, що вони сильні. Сильний ніколи не буде кричати про це. Він ніколи не буде намагатися там когось образити. Він просто візьме і зробить, мовчки цю справу. Доведе ділом, а не словом. До того, як він мовчав, нічого не говорив, його ніхто не знав і не чув. Це, незважаючи на те, що він завершував поєдинки нокаутом.

І я буду просто питати в поєдинку за кожне слово, яке було сказано. Плюс, мені не потрібно нічого робити, щоб розкручувати цей поєдинок. Я просто буду мовчати, він сам все зробить і ми вийдемо на ринг, і в рингу кожен покаже, хто на що здатний", – сказав Василь.

Раніше Василь Ломаченко розповів про свою травму, отриману в бою проти британця Ентоні Кролли.

У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих.

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