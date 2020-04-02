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Лопнула шина на швидкості: причина страшної аварії, в якій загинув футболіст Реєс

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Хосе Антоніо Реєс / twitter.com/SevillaFC

Рівно десять місяців минуло з трагічної смерті зіркового іспанского футболіста Хосе Антоніо Реєса. Нові деталі ДТП, в результаті якого загинув гравець.

Про це повідомляє Cadena SER. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стала шина, яка лопнула на швидкості не менше 187 км/год.

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Попередньо повідомлялось, що за кермом автомобіля за яким був Реєс, причиною аварії стало значне перевищення швидкості – близько 200 кілометрів на годину. Футболісту було лише 35 років.

Повертаючись додому в Утреру, футболіст на трасі A-376 на своєму Mercedes S550 Brabus виконав обгін.

Під час цього маневру Хосе Антоніо Реєс перевищив встановлені обмеження швидкості та колесо цей момент не витримала такої швидкості і лопнуло. Футболіст не впорався із керуванням, у результаті чого автомобіль футболіста вилетів із траси. Разом із ним у машині були два його брати.


Автомобіль Реєса

Разом з ним аварія забрала життя його двоюрідного брата Джонатана. Єдиний, хто залишився живим у цій страшній аварії став Хуан Мануель Кальдерон. Він не робив ніяких заяв, єдине, що він розповів, що намагався врятувати своїх двоюрідних братів, внаслідок цього, Хуан дістав 60 відсотків опіків тіла та був направлений у лікарню, де перебував два місяці у реанімації.

Додамо, що автокатастрофа сталася вдень, 1 червня, на ділянці траси Севілья – Утрера. Автомобіль "Mercedes Brabus S550", який належав Реєсу, на високій швидкості вилетів з дороги, вдарився об бетонні блоки, кілька разів перекинувся, після чого загорівся. 

  • У 16 років Реєс дебютував у складі "Севільї". Потім виступав за провідні клуби світу: "Арсенал", "Реал", "Бенфіку", "Атлетіко", ще раз "Севілью", "Еспаньйол", "Кордобу" і "Естремадуру".
  • У складі іспанських "Атлетіко" і "Севільї" півзахисник п'ять разів вигравав Лігу Європи, а з "Арсеналом" ставав чемпіоном Англії.
  • У складі збірної Іспанії Реєс провів 21 матч, в яких забив 4 голи.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Аварії та ДТП Втрати Новини Спорту Спорт Футбол
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