Луческу може очолити російський клуб, в який сватали Хацкевича
Московське "Динамо" провело переговори з колишнім тренером "Шахтаря" Мірчею Луческу, на предмет того, щоб фахівець очолив клуб.
Цю інформацію підтвердив агент наставника Аркадій Запорожану.
До слова: Луческу може повернутися в Україну: названо клуби, які зацікавлені у фахівці
У нас був контакт з керівниками "Динамо". Луческу планує приїзд до Москви, але поки у мене немає відповіді на питання, коли саме це відбудеться. Шанси очолити "Динамо"? Це питання не до мене. Я бачу, що цей варіант має можливість відбутися. Поки не можу сказати, коли ця ситуація повністю вирішиться,
– цитує слова Запорожану Sport24.
Декілька днів тому пост головного тренера московського "Динамо" покинув Дмитро Хохлов.
До слова, Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.
Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому.
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