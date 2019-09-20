Луческу може повернутися в Україну: названо клуби, які зацікавлені у фахівці

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Мірча Луческу зацікавив "Динамо" та "Шахтар"
Мірча Луческу зацікавив "Динамо" та "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу повернувся на радари українських грандів.

Мірча Луческу розглядається донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" в якості головного тренера, повідомляє Sport.ro.

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Зазначається, що через інтерес з України Луческу відхилив пропозицію очолити бухарестський "Рапід".

Керівництво "Шахтаря" на чолі з президентом Рінатом Ахметовим занепокоєне перспективами "гірників" у Лізі чемпіонів після поразки від "Манчестер Сіті" (0:3). Боси чинного чемпіона України розглядають можливість повернення румунського фахівця у крісло тренера команди, якщо Луїш Каштру не реабілітується у матчах із загребським "Динамо" та "Аталантою".

"Динамо" нещодавно очолив Олексій Михайличенко, але результати команди під його керівництвом викликають сумніви (поразка, 2 нічиї та перемога). За інформацією видання, Луческу – є одним з кандидатів на заміну українському фахівцю.

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До слова, Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Олексій Михайличенко Шахтар
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