Луческу несподівано обійшов Лобановського у рейтингу найтитулованіших тренерів світу

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Валерія Лобановський
Валерія Лобановський / ФК "Динамо"

Легендарний український наставник Валерій Лобановський увійшов до трійки найбільш титулованих тренерів в історії світового футболу.

Про це повідомляє авторитетне видання Goal.com.

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Друге місце у рейтингу найтитулованіших тренерів посів екс-наставник "Шахтаря" Мірча Луческу. Румунський спеціаліст здобув 32 трофеї з 6-ма клубами.

Одразу за Луческу розташувався легендарний тренер Валерій Лобановський, який завоював з "Динамо" 30 титулів.

Очолює список Алекс Фергюсон, який здобув 49 трофеїв з "Абердіном" та "Манчестер Юнайтед". Також в 10-ку також потрапили Жозе Моуріньо і Хосеп Гвардіола, у них по 25 трофеїв.


Топ-10 найбільш титулованих тренерів у історії футболу

Раніше видання France Football поставило Валерія Лобановського на шосте місце в рейтингу найкращих тренерів в історії футболу.

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Теги: Новини Спорту Шахтар Динамо Спорт Футбол
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