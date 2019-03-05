Луческу прокоментував інформацію, що юний Салах міг опинитися у "Шахтарі"

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу спростував інформацію про те, що раніше "гірникам" пропонували підписати єгиптянина Мохамеда Салаха, який, нібито, не підійшов тренеру.

Про це Луческу повідомив у програмі "Циганик LIVE".

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"Шахтарю" ніколи не пропонували Салаха. Ви повинні знати, що коли я був у "Шахтарі", у нас не було скаутів. Я і президент – ми зробили цю команду,
– сказав Луческу.

Раніше ведучий програми "Профутбол" у прямому ефірі заявив, що донецькій команді пропонували підписати юного Мохамеда Салаха.

До слова, Салах в минулому сезоні став найкращим бомбардиром АПЛ в складі "Ліверпуля", забивши рекордні 32 м'ячі.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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