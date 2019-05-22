Луческу прокоментував призначення свого сина на пост головного тренера "Шахтаря"

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу спростував інформації про те, що він нібито просуває свого сина Резвана в якості головного тренера "гірників".

Про це повідомив ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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За його словами, він спілкувався з румунським фахівцем у телефонному режимі, сам Луческу підтвердив, що нещодавно був в Україні, але візит мав виключно приватний характер.

Луческу сам подзвонив і сказав, що це був приватний візит. Він заїхав в офіс "Шахтаря", мав приватну розмову, але ніяк не просував свого сина в клуб. Він не збирається бути протеже для свого сина,

– сказав Циганик.

Наразі Резван Луческу тренує грецький ПАОК, за який виступають двоє українців. У цьому році клуб вперше за 34 роки завоював звання чемпіонів країни.

Раніше Мірча Луческу сказав, що здивований місцем Валерія Лобановського в рейтингу найкращих тренерів за версією France Football. Валерій Васильович виявився в списку на шостій позиції, а Луческу – на 41-й. Однак згодом фахівець вибачився.

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