Луческу відверто розповів, скільки грошей заробив "Шахтар" завдяки йому

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу відверто розповів про свій вплив на трансфери клубу.

За словами румуна, він дуже мудро вкладав гроші в молодих гравців, що дозволило "Шахтарю" добре заробити.

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Згадайте мій "Шахтар". Я купував футболістів, яким було по 19-20 років, завжди інвестував в них. Ці інвестиції, через кілька років, дали свої плоди. "Шахтар" заробив понад 350 млн євро на продажу футболістів в великі клуби. Крім трофеїв, які я вигравав, це також була моя робота.

"Бешикташ", "Галатасарай", "Шахтар"... Я добивався успіхів у всіх цих командах. Те ж відбувалося і після того, як я йшов. Ті, хто приходили на моє місце, вкладали великі гроші в гравців, але успіхів не досягали. Я не боюся кризи, не боюся відсутності грошей. Я не люблю показуху, шоу, все дороге – це не для мене", – сказав Луческу в коментарі Fanatik.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

Після відходу з "Шахтаря" в 2016 році Луческу керував російським "Зенітом і збірною Туреччини, звідки був звільнений у лютому поточного року.

У березні Луческу зробив скандальну заяву про Валерія Лобановського. Він вважає, що домігся більшого, ніж Лобановський, який нічого не досяг за кордоном. Проти слів Луческу про Лобановського виступив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

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