Луческу зізнався, з якою метою прилетів до Києва на матч "Динамо"

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Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу розповів про мету приїзду на матч "гірників" у 3-му турі УПЛ проти "Динамо".

За словами румуна, його запросив екс-захисник "Шахтаря", а нині один з тренерів донецької команди Дарійо Срна.

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Приїхав на матч "Динамо" – "Шахтар", щоб подивитися рівень чемпіонату України. Мене Дарійо Срна запросив. Потім відлітаю в Стамбул на Суперкубок УЄФА між "Ліверпулем" і "Челсі",
– сказав Мірча Луческу для Tribuna.com.

Днями румунські й турецькі ЗМІ проінформували про інтерес до Луческу з боку "Динамо". Ресурс Fanatik навіть повідомив, що 74-річний румун може очолити киян вже найближчим часом, а саме до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з "Брюгге".

Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар
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