Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" 3-го жовтня зіграє перший виїзний поєдинок в рамках групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. "Біло-сині" поміряються силами зі швейцарським клубом "Лугано".

Лугано – Динамо. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: Санкт-Галлен "Кібунпарк"

Коли: четвер, 3 жовтня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий та цікавий цей матч

"Динамо" крок за кроком виходить з кризи, в яку команда потрапила на початку сезону. "Біло-сині" виграли чотири матчі поспіль і повернули впевненість у власних силах. Столичним футболістам слід перемагати скромний "Лугано", щоб не похитнути впевненість у собі. Окрім того, перемога "Динамо" важлива для України в контексті таблиці коефіцієнтів УЄФА.

"Лугано" надзвичайно скромна команда за європейськими мірками. У групі B швейцарці є аутсайдерами й борються швидше за свій престиж. Щоб не втрачати шанси зіграти в плей-офф Ліги Європи господарям поля слід зупиняти "Динамо", яке називають фаворитом групи.

А що говорить статистика?

"Динамо" грає в групі Ліги Європи всьоме. П'ять із шести попередніх кампаній були успішними для "біло-синіх", в тому числі в минулому сезоні, коли три перемоги й дві нічиїх забезпечили їм путівку в плей-офф за тур до кінця. В 1/16 фіналу кияни пройшли "Олімпіакос", але потім склали зброю перед "Челсі".

У трьох виїзних матчах групового етапу ЛЄ-2018/19 кияни набрали сім очок з дев'яти можливих. Поразка на "Стемфорд Брідж" перервала їх шестиматчеву безпрограшну серію в гостьових поєдинках Ліги Європи (В2 Н4). У рамках групових етапів Ліги Європи кияни провели 18 зустрічей за межами України й половину виграли (В9 Н4 П5).

"Лугано" в минулому чемпіонаті Швейцарії посів третє місце, відставши від чемпіона "Янг Бойз" на 45 очок. "Лугано" пробився в основну сітку Ліги Європи вдруге за три сезони.

У сезоні 2016/17 "Лугано" теж посів третє місце в першості країни й дебютував на груповому етапі Ліги Європи в кампанії 2017/18. До цього команда не грала в єврокубках з сезону 2002/03. У дебютному для себе розіграші "Лугано" здобув три перемоги при трьох поразках в групі G і залишився без плей-офф, посівши третє місце.

Швейцарський клуб виграв чотири з п'яти останніх домашніх матчів у єврокубках. Винятком став поєдинок зі "Стяуа" (1:2) в другому турі ЛЄ-2017/18.

Що варто знати про Лугано

"Лугано" раніше вже змагався з представником України в єврокубках. У другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2001/02 швейцарці поступилися "Шахтарю" (0:3 в гостях, 2:1 вдома).

У першому турі групового етапу Ліги Європи 19 вересня "Лугано" поступився в Копенгагені однойменному клубу 0:1. Наставник швейцарців – Фабіо Челестіні. Він колишній півзахисник збірної Швейцарії, який провів за неї 35 матчів, включаючи два поєдинки у фінальній стадії Євро-2004.

Уродженець Лозанни почав кар'єру в однойменному клубі, після чого виступав у Франції ("Труа" й "Олімпік") і в Іспанії ("Леванте" і "Хетафе"). Тренерську кар'єру почав в "Лозанні" в сезоні 2015/16 і відразу вивів клуб в еліту, вигравши другий дивізіон. Покинув команду у квітні 2018-го незадовго до її вильоту з еліти. Через пів року очолив "Лугано" і завоював з ним бронзу швейцарської суперліги.

Як команди підходять до цього матчу

"Динамо" після провалу на старті сезону зуміло виграти чотири матчі поспіль. 19-го вересня кияни перервала безвиграшну серію з шести матчів. У рамках Ліги Європи "динамівці" перемогли "Мальме". У чотирьох переможних матчах "біло-сині" забили 9 голів та залишили свої ворота сухими.

Невдалий старт сезону в "Лугано". Швейцарський клуб зіграв уже 9 турів в рамках національного чемпіонату, здобувши тільки одну перемогу. Наразі команда перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці. Загалом швейцарці не перемагають вже сім поєдинків поспіль.