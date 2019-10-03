Лугано – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

9 Читать новость на русском
Лугано – Динамо: де дивитися онлайн матч 3 жовтня 2019 – Ліга Європи

Київське "Динамо" другий матч групового етапу Ліги Європи проведе у Швейцарії. Там команда зіграє проти "Лугано" у четвер, 3 жовтня.. Переглянути матч можна буде в Україні як по телебаченні так і онлайн.

Матч Ліги Європи "Лугано" – "Динамо" покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зі стадіону у Швейцарії розпочнеться о 21:50. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00. Перед матчем "Динамо" у Лізі Європи на цьому ж каналі буде показано у прямому ефірі матч "Олександрія" – "Гент".

До слова: Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Щодо онлайн-трансляції матчу "Лугано" – "Динамо", то в Україні є декілька легальних способів перегляду. Один з них – на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Лугано" – "Динамо" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Це варто побачити: "Динамо" забило вісім голів "Шкендії" в Юнацькій лізі УЄФА

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті, у тому числі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

blog_ava
Скільки людей померли від кору в Україні
2 жовтня
10299
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2 жовтня 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2020
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
2 жовтня 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
1083
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
2 жовтня 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
464
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
2 жовтня 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
1230
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2572
Новини
Більше новин
Залиште відгук