Лугано – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Київське "Динамо" другий матч групового етапу Ліги Європи проведе у Швейцарії. Там команда зіграє проти "Лугано" у четвер, 3 жовтня.. Переглянути матч можна буде в Україні як по телебаченні так і онлайн.

Матч Ліги Європи "Лугано" – "Динамо" покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зі стадіону у Швейцарії розпочнеться о 21:50. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00. Перед матчем "Динамо" у Лізі Європи на цьому ж каналі буде показано у прямому ефірі матч "Олександрія" – "Гент".

До слова: Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Щодо онлайн-трансляції матчу "Лугано" – "Динамо", то в Україні є декілька легальних способів перегляду. Один з них – на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Лугано" – "Динамо" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Це варто побачити: "Динамо" забило вісім голів "Шкендії" в Юнацькій лізі УЄФА

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті, у тому числі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.