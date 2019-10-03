Лугано – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Київське "Динамо" грає матч групового етапу Ліги Європи. Цього разу на виїзді проти швейцарського "Лугано". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Цей матч відбудеться не на полі "Лугано", а в Санкт-Галлені. Адже поле швейцарської команди не підходить для матчів Ліги Європи.
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Онлайн-трансляція матчу Лугано – Динамо
Джерело: 24 канал
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