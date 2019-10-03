Лугано – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Лугано – Динамо: дивитися онлайн матч 3 жовтня 2019 – Лига Европы
Лугано – Динамо онлайн-трансляція / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" грає матч групового етапу Ліги Європи. Цього разу на виїзді проти швейцарського "Лугано". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Цей матч відбудеться не на полі "Лугано", а в Санкт-Галлені. Адже поле швейцарської команди не підходить для матчів Ліги Європи.

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Онлайн-трансляція матчу Лугано – Динамо

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 канал
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