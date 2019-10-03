"Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео

Київське "Динамо" у матчі проти "Лугано" у четвер, 3 жовтня, не зуміло забити. Відтак і виграти матч. натомість саме було близьке до поразки.

Лугано – Динамо 0:0

"Динамо" не надто вдало провело матч проти "Лугано". І це при тому, що швейцарська команда грала на чужому стадіоні майже без підтримки власних вболівальників. Тай справи у чемпіонаті в "Лугано" йдуть не найкраще. Остання перемога датується ще 21 липня 2019 року у грі проти "Цюриха", після цього ще була перемога у кубку над "Конкордією" 16 серпня. Після цього сім матчів без перемог, чотири з яких – це поразки. Тож логічне дев’яте місце у чемпіонаті. На останньому, десятому – не такий чужий для "Динамо" "Тун".

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Кияни занадто в’яло зіграли у першому таймі. Суперники повністю їх переграли. Хоча володіння було більше у "Динамо", але небезпечних моментів виникало якраз біля їх воріт. В одній з атак пробивав Герндт. У ще одній атаці після його удару Бущан відбив м’яч, але той злетів у повітря, і головою пробивав Карліньйос. "Динамо" від пропущеного голу врятувала перекладина. Ще раз рамка воріт прийде "Динамо" на допомогу вже наприкінці матчу.

Ще один раз вже Бущан врятував "Динамо" після удару Араторе. Нападник цілив у дальній кут, але голкіпер у стрибку дотягнувся до м’яча.

"Динамо" ж у першому таймі не показало фактично нічого. Єдиний небезпечний момент, коли Сидорчук завдавав удару. М'яч летів у кут воріт, але голкіпер Бауманн зумів врятувати свою команду.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Лугано – Динамо

Дещо активніше гості заграли у другому таймі. Найбільш небезпечні були удари у Циганкова. Особливо після навісу від Миколенка. Але удар головою – вище воріт.

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Часто пробивав Вербіч, але приціл у словенського півзахисника не був налаштований – завжди мимо. Родрігеш ніби старався, але було багато сумбуру в його грі.

Тож команди зіграли внічию 0:0. "Динамо" поки залишилося серед лідерів групи B