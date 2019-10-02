Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Динамо" вдало стартувало у Лізі Європи, перемігши "Мальме". Тепер кияни зіграють у Швейцарії проти "Лугано". Поєдинок відбудеться 3-го жовтня й букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Лугано – Динамо: прогноз

"Динамо" крок за кроком виходить з кризи, в яку команда потрапила ще влітку. "Біло-сині" вже виграли чотири матчі поспіль, не пропустивши жодного голу. Продовжити перемагати кияни хочуть і в Лізі Європи.

А ось у справжній кризі перебуває "Лугано". Швейцарці в національному чемпіонаті виграли тільки один матч і перебувають на передостанньому місці. Безвиграшна серія "Лугано" – аж сім поєдинків.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері очевидним фаворитом є київське "Динамо", яке має значно більший досвід виступів на європейській арені. Перемогу підопічних Олексія Михайличенка букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,95.

Фахівці "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 3,95 на те, що "Лугано" зуміє завдати поразки грізному супернику. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,55.

Прогноз Pari Match

В останніх чотирьох поєдинках український клуб зумів здобути сухі перемоги. Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе швейцарців та не пропустить – 3,10. Коефіцієнт 4,10 на те, що гості переможуть і ТМ 2.5.

Звитягу "Лугано" в один м'яч фахівці Pari Match оцінюють коефіцієнтом 4,90. Якщо ж швейцарці переможуть "Динамо" в один м'яч або зіграють внічию – 2,10.

Прогноз 1xbet

Букмекери компанії 1xbet пропонують вболівальникам відгадати, який футболіст зуміє забити гол у матчі. Коефіцієнт на те, що забитим м'ячем відзначиться лідер "Динамо" Віктор Циганков – 3.

У швейцарській команді букмекери 1xbet виділяються Філіпа Холендера. Його гол у ворота віцечемпіона України експерти оцінили коефіцієнтом 3,2.

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи "Лугано" – "Динамо" відбудеться у четвер, 3-го жовтня. Початок матчу о 22:00.