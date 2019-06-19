Луганська "Зоря" отримала суперника у кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019-20. Саме на цій стадії турніру розпочинає свій виступ луганська "Зоря".

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє з переможцем пари "Будучность" (Чорногорія) – "Нарва" (Естонія).

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Матчі заплановані на 25 липня та 1 серпня. Першу гру двоматчевого протистояння "Зоря" проведе на виїзді.

"Я у житті з цими командами поки не перетинався. Але країни це, можна сказати, теж футбольні. Нічого неможливого в футболі немає. Потрібно з повагою ставитися до всіх суперників. І ні в якому разі не з боязкістю. Будемо працювати та готуватися до цих ігор. Дивитися, спостерігати за очною зустріччю наших суперників", – розповів головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник.