Лукашенко хоче провести Олімпіаду в Білорусі спільно з Україною чи Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зацікавлений у проведені великих спортивних заходів в себе в країні. Після II Європейських ігор, Лукашенко націлився на Олімпіаду. Але йому треба допомога України чи Росії.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам в Бресті, передає БЕЛТА. Мова йде про літні Олімпійські ігри. А Україна чи Росія йому потрібна, адже ці країни мають необхідну інфраструктуру, якої не вистачає Білорусі.

"Звичайно, нам важко змагатися з великими країнами. Але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол", – заявив Олександр Лукашенко.

Читайте також: Українським спортсменам значно підвищили стипендії: скільки отримуватимуть переможці Олімпіад

Лукашенкові цікаво проводити великі спортивні заходи, адже це додатковий імідж для Білорусі.

Та варто відзначити, що літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі. Наступна Олімпіада-2028 – у Лос-Анджелесі. На Олімпіаду-2032 претендують Баку (Азербайджан), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Делі (Індія), Торонто (Канада), Будапешт (Угорщина), Найробі (Кенія), Брісбен (Австралія), Буенос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія) та Санкт-Петербург (Росія).