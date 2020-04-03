Лукашенко порадив боротися з коронавірусом спортом і сметанним маслом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз поділився "розумними думками" про профілактику коронавірусної інфекції.
В якості профілактики та боротьби з коронавірусом Лукашенко радить їсти сметанне масло і частіше бувати на свіжому повітрі. Про це він заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії "Мир".
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Треба займатися спортом на свіжому повітрі. Це легко зробити. Ми на дієті сиділи, каже він, і нам потрібна жирна їжа. І я також обмежував себе. А зараз потрібно їсти сметанне масло, виявляється, жир допомагає легеням боротися з вірусами,
– запевнив він.
За словами білоруського лідера, поради щодо боротьби з коронавірусом йому дав "розумний росіянин".
Лукашенко також стверджував, що масова ізоляція в квартирах може сприяти погіршенню стану здоров'я у тих, хто вже підхопив вірус.
У Білорусі станом на ранок п’ятниці, 3 квітня, підтверджено 304 випадки нової коронавірусної інфекції, чотири людини померли.
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