Лунін продовжив суху серію та встановив новий власний рекорд
Український голкіпер Андрій Лунін видав черговий хороший матч за "Ов'єдо". Біля воріт українця не було справжньої небезпеки протягом усього матчу, тому Лунін записав черговий сухий поєдинок у свій актив.
У рамках 35 туру Сегунди "Ов'єдо" Луніна приймав "Фуенлабраду", пише 24 канал.
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Без роботи для голкіперів
Із перших секунд "Ов'єдо" включив високий пресинг та змусив гостей помилятися. На 17-й хвилині був перший момент у матчі.
Голкіпери зовсім не мали роботи. За перші 30 хвилин Лунін більше м'яч у гру вводив, ніж показував свої воротарські навички.
Перший справжній момент створив "Ов'єдо" на 37-й хвилині. Подачу з лівого флангу замикав Лоло, голкіпер врятував команду, а далі була підозра на блок руками – ВАР за кадром перевірив момент, без пенальті.
У підсумку матч закінчився безгольовою нічиєю – 0:0.
Додамо, що Андрій Лунін вже видав три сухі матчі за п'ять останніх турів Сегунди. Такого у європейській кар'єрі українця ще не було – за весь попередній сезон Прімери тільки 2 сухі поєдинки. За ці п'ять турів у Сегунді не знайшлося рівних Ов'єдо. Команда українського голкіпера здобула 11 очок і лише тричі пропустила у власні ворота.