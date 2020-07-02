Український голкіпер Андрій Лунін видав черговий хороший матч за "Ов'єдо". Українець записав ще один сухий поєдинок у свій актив та отримав найвищу оцінку в команді.

У рамках 37 туру Сегунди "Мірандес" приїхав у гості до "Ов'єдо" Луніна пише 24 канал.

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Найвища оцінка для українця

Український голкіпер встав у рамку воріт із перших секунд матчу і протягом усього матчу залишив свої ворота недоторканними. За матч він зробив 4 сейви. Загалом у сторону воріт Луніна суперник завдав вісім ударів.

Господарям вдалося здобути перемогу з мінімальним рахунком – 1:0. Єдиний гол на 41-й хвилині з 11-метрової позначки забив Альфредо Ортуно. Українець На 89-й хвилині Лунін отримав жовту картку за затягування часу.

Завдяки цій перемозі клуб Луніна піднявся із зони вильоту Сегунди та посідає 17 місце в турнірній таблиці, у їх активі 44 очки, випереджаючи "Альбасете" Романа Зозулі та "Нумансію".

Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 1:0 Mirandes



Andriy Lunin played 90 minutes

Another clean sheet match in PRO career!



Saves - 4

Punches - 1

Touches - 31

Acc. passes - 12 (48%)

Long balls (acc.) - 23 (10)

Clearances - 1#RealOviedoMirandés pic.twitter.com/MZDA2RhY9K — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) July 1, 2020

Для Андрія це п'ятий сухий матч у футболці "Ов'єдо". Від аналітичного порталу Sofascore 21-річний Лунін отримав найвищу оцінку з гравців своєї команди – 7,7.



Оцінки від Sofascore / sofascore.com

У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".

Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.

Огляд матчу Ов'єдо – Мірандес