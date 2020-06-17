У 33 турі Сегунди відбулася цікава для українського вболівальника зустріч. "Ов'єдо" нашого Андрія Луніна брав конкурента в боротьбі за виживання "Депортіво".

На 27-хвилині матчу Андрій взяв пенальті від Чолака, зберігши, таким чином, свої ворота в недоторканності. Чолак пробив низом, але не в кут, а м'яч після сейва Луніна вилетів майже за межі штрафного майданчика, пише 24 канал.

Дивіться також Українець Лунін провів найкращий матч у складі "Ов'єдо"

Відео відбитого пенальті Андрія Луніна



Але потім наш голкіпер пропустив двічі. І якщо до другого голу питань немає, – шансів відбити удар не було, – то перший пропущений вийшов вельми образливим. Удар був нанесений в падінні через себе, а м'яч через Луніна перелетів "парашутом".



Боротба "Ов'єдо" за виживання

"Реал" і "Депортіво" набирають по 37 очок і залишаються в зоні вильоту. Втім, щільність на дні така, що перемога в наступному матчі допоможе команді злетіти чи не в середину турнірної таблиці.

У наступному турі "Ов'єдо" навідається в гості до "Спортінгу". Матч відбудеться 22 червня.