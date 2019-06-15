Лунін – найкращий у світі по відбиттю пенальті, – воротар "Шахтаря"

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін назвав воротаря, який найкраще в світі відбиває пенальті.

17-річний Трубін в Youtube-шоу "Трендец" назвав Андрія Луніна найкращим у світі по відбиттю пенальті.

Читайте також: Андрій Лунін здивував шикарними сейвами на тренуванні збірної: відео

Найкращий в світі по відбиттю пенальті? Лунін. 5 з 6 – це взагалі молодець. Йому дуже пощастило, що в нього вірив тренер. Він працював кожен день, тому зараз в "Реалі". Думаю, в цьому сезоні він залишиться там і буде доводити, що не гірше Куртуа або Наваса. Він реально топ,

– сказав футболіст.

Нагадаємо, на молодіжному чемпіонаті світу з футболу Лунін відбив пенальті в матчі проти Нігерії.

До слова, наразі Андрій Лунін перебуває в розташуванні збірної України, де йому належить зіграти у фіналі молодіжного чемпіонату світу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram