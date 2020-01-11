Лунін близький до переходу в клуб, який гарантує йому ігрову практику

Батько воротаря "Реала" Андрія Луніна, який виступає на правах оренди за "Вальядолід", провів зустріч з керівництвом "Реал Ов'єдо", яке зацікавлене в голкіпері.

Під час зустрічі представники "Ов'єдо" запевнили, що 20-річний українець буде отримувати в їхньому клубі повноцінну ігрову практику, інформує Sport Arena.

Читайте також: Воротар збірної України потрапив у символічну збірну розчарувань

Нагадаємо, що "Реал" вирішив достроково припинити оренду Луніна через недостатню кількість ігрової практики, тому вже звернувся до Федерації футболу Іспанії, щоб залагодити питання з поверненням гравця.

У нинішньому сезоні на рахунку Луніна лише один матч за "Вальядолід", який він провів на ранній стадії Кубка Іспанії проти "Толоси". У Ла Лізі стабільно на воротах стоїть Жорді Масіп і тренер не збирається щось змінювати.

У послугах українського воротаря зацікавлений представник Сегунди "Альмерія". Також Лунін може перейти в "Дніпро-1" на правах оренди. Йдеться про угоду до кінця сезону. У минулому сезоні голкіпер збірної України виступав на правах оренди за "Леганес", зігравши в семи матчах у всіх турнірах.