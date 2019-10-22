Лунін, де Лігт та інші поборються за приз найкращому молоду гравцеві за версією France Footbal

France Football оголосив імена футболістів, які претендують на приз найкращому гравцеві молодше 21 року. Серед номінантів український воротар Андрій Лунін.

До першої п'ятірки увійшли півзахисник Жоау Фелікс ("Атлетіко"), вінгер Джейдон Санчо ("Боруссія Дортмунд"), нападник Мойзе Кін ("Евертон"), хавбеки Семюел Чуквуезе ("Вільярреал") і Лі Кан Ін ("Валенсія").

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До другої п'ятірки були включені захисник Маттейс де Лігт ("Ювентус"), півзахисник Вінісіус Жуніор ("Реал"), хавбек Кай Хавертц ("Баєр"), півзахисник Маттео Гендузі ("Арсенал") та воротар Андрій Лунін ("Реал", в оренді у "Вальядоліді").

Спорт24 повідомляв, що Андрій Лунін потрапив до фінального списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2019. Видання Tuttosport 15 жовтня назвало двадцятку найкращих молодих футболістів.

Що досяг Лунін у минулому сезоні?Лунін перейшов у "Реал" у 2018 році з луганської "Зорі", але за "вершкових" поки не дебютував. Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі" і зіграв лише у 7 матчах за команду.



Влітку Андрій виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", за який не зіграв жодного матчу.

Церемонія нагородження найкращих футболістів за версією France Football відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі.

Також 2 грудня буде вручено чоловічий і жіночий "Золотий м'яч" та новий приз найкращому воротареві світу імені Льва Яшина.