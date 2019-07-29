Лунін може отримати новий шанс у "Реалі" через травму основного воротаря
Основний голкіпер мадридського "Реалу" Тібо Куртуа зазнав ушкодження. Бельгійський футболіст вибув на невизначений термін.
Про травму Куртуа мадридський "Реал" повідомив на своєму офіційному сайті.
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У бельгійця діагностований вивих гомілкостопу другого ступеня. Однак "вершкові" не повідомляють терміни відновлення Куртуа.
Авторитетне іспанське видання As припускає, що основний голкіпер "Реалу" вибув на 2-3 тижні.
Ймовірно, що Куртуа не встигне відновитися до старту чемпіонату Іспанії. 17-го серпня "Реал" на виїзді зіграє в першому турі проти "Сельти".
Таким чином, свій шанс може отримати українець Андрій Лунін. Андрій після оренди в "Леганесі" повернувся у "Реал", але не зіграв у жодному товариському матчі за мадридців.
За відсутності Куртуа також основним воротарем "вершкових" може стати Кейлор Навас. Саме костариканець та українець поборються за місце в стартовому складі.
Спорт 24 писав, що Андрій Лунін може знову відправитися з "Реалу" в оренду, але тепер в інший іспанський клуб. Гравцем начебто цікавиться "Вальядолід".