Лунін не гратиме за "Вільяреал", попри жахливу гру його конкурента

49 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / twitter.com/realvalladolid

Головний тренер іспанського "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес не має наміру проводити ротацію воротарів. Попри те, що Жорді Масіп не завжди грає впевнено у воротах.

В останньому матчі проти "Гранади" на власному полі Масіп допустився декількох результативних помилок. Одна з них коштувала його команді пропущеного голу. Він згодом пропустив ще один, однак суддя його не зарахував через офсайд.

Огляд матчу Вальядолід — Гранада

Читайте також: Збірна України не зіграє в Росії на груповому етапі Євро-2020

У неділю, 29 вересня, "Вальядолід" на виїзді зіграє проти "Еспаньйола". Перед матчем журналісти Marca спитали Серхіо Гонсалеса, чи планує він проводити ротацію. Особливо щодо позиції голкіпера. Відповідь тренера була короткою та однозначною – "Ні".

Варто зазначити, що Лунін поки не зіграв жодного офіційного матчу за "Вальядолід". А його команда у чемпіонаті пропустила за шість матчів 8 голів. Команді вдалося виграти лише одну гру – на старті сезону проти "Бетіса". Після цього була дещо неочікувана нічия на виїзді проти "Реалу". Загалом вже команда не виграє п'ять матчів поспіль. З 6 очками вона на 14 місці у турнірній таблиці.

blog_ava
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні
9908
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
сьогодні 12:47 Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
155
Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
27 вересня 14:22 Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
231
Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
27 вересня 12:01 Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
4935
Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
27 вересня 10:17 Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
2422
"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
27 вересня 08:51 "Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
372
Новини
Більше новин
Залиште відгук