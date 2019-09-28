Лунін не гратиме за "Вільяреал", попри жахливу гру його конкурента

Головний тренер іспанського "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес не має наміру проводити ротацію воротарів. Попри те, що Жорді Масіп не завжди грає впевнено у воротах.

В останньому матчі проти "Гранади" на власному полі Масіп допустився декількох результативних помилок. Одна з них коштувала його команді пропущеного голу. Він згодом пропустив ще один, однак суддя його не зарахував через офсайд.

Огляд матчу Вальядолід — Гранада

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У неділю, 29 вересня, "Вальядолід" на виїзді зіграє проти "Еспаньйола". Перед матчем журналісти Marca спитали Серхіо Гонсалеса, чи планує він проводити ротацію. Особливо щодо позиції голкіпера. Відповідь тренера була короткою та однозначною – "Ні".

Варто зазначити, що Лунін поки не зіграв жодного офіційного матчу за "Вальядолід". А його команда у чемпіонаті пропустила за шість матчів 8 голів. Команді вдалося виграти лише одну гру – на старті сезону проти "Бетіса". Після цього була дещо неочікувана нічия на виїзді проти "Реалу". Загалом вже команда не виграє п'ять матчів поспіль. З 6 очками вона на 14 місці у турнірній таблиці.