Лунін не зіграє в 1/4 фіналу на молодіжному ЧС-2019 і відправиться в національну збірну

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Воротар збірної України U-20 Андрій Лунін більше не зіграє на чемпіонаті світу-2019. 3 червня голкіпер допоміг збірній домогтися історичного результату – пробитися в 1/4 фіналу ЧС-2019, обігравши Панаму (4:1).

Після матчу Лунін побажав удачі збірній через свій Instagram, натякнувши на те, що поїде в табір національної команди.

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Також це підтвердив і головний тренер збірної Андрій Шевченко, заявивши, що Лунін повернеться після матчу 1/8 фіналу на молодіжному ЧС.

"Дуже важливо, щоб наша молодіжка зіграла добре. Він гравець основного складу, дуже важливий для них. Але він повернеться відразу ж після гри. Це максимум, що ми могли зробити", – цитує слова Шевченка Xsport.

7 червня збірна України зіграє у відборі на Євро-2020 проти Сербії, а вже 10 червня – проти Люксембургу. Обидва матчі відбудуться на "Арені Львів".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Андрій Лунін
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