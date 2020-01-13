Лунін несподівано може перейти у чемпіонат Бельгії – новий варіант для українця

Воротар збірної України та іспанського клубу "Вальядолід" Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", може змінити клуб.

Лунін може продовжити кар'єру в Бельгії, якщо його перехід в "Ов'єдо" не відбудуться, повідомив журналіст AS Ігнасіо Бальядор.

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"Поки Ла Ліга не дала дозволу на перехід в "Ов'єдо". Зараз Лунін має пропозиції з-за кордону, найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з "Ов'єдо" зірвуться", – заявив Бальядор в інтерв'ю порталу "Футбол 24".

Раніше представники "Ов'єдо" гарантували Луніну місце в основному складі команди, якщо його перехід на правах оренди відбудеться.

Джерело додає, що "Альмерія" також готова поборотися за Луніна. В поточному сезоні український воротар зіграв лише два матчі за "Вальядолід". Обидва – в Кубку Іспанії.

11 січня українець вивів свою команду в наступний раунд , вигравши серію пенальті.