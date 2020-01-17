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Лунін дебютував за "Ов'єдо": пропустив з пенальті та грубо помилився при другому голі – відео

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Андрій Лунін / twitter.com/RealOviedo

Український воротар Андрій Лунін зіграв дебютний матч за іспанський "Ов'єдо" у матчі проти "Альмерії". Сам дебют видався невдалим.

Перший тайм Лунін відстояв на нуль. Зробити це ж у другому таймі не вдалося. На 62-1 хвилині у ворота "Ов'єдо" було призначено пенальті. Пробивати пішов Нуньєс. Він пробив праворуч від себе, у той час як Лунін стрибнув в інший кут воріт.

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А згодом Лунін допустив помилку, яка стала результативною. Він без особливої потреби вийшов за межі штрафного майданчика. І не порозумівшись з партнером, хто має вибивати м'яч, дозволив його перехопити супернику. Нуеьєс таким подарунком скористався сповна, відправивши м'яч вже у порожні ворота.

Ця поразка залишила "Ов'єдо" на 17-у місці в чемпіонаті (з 22 команд)/

Відеоогляд матчу Альмерія — Ов'єдо

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін
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