Лунін після феєричного матчу переходить в інший клуб

Український воротар Андрій Лунін, ймовірно, покине іспанський "Вальядолід". 12 січня українець був відсутній на тренуванні іспанського клубу.

Про це повідомляє близька до клубу журналістка Марина Маркос. За інформацією джерела, голкіпер залагоджує останні деталі свого відходу з клубу.

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"Вальядолід" вже повернув з оренди свого воротаря Хосе Антоніо Каро. Іспанські ЗМІ припускають, що повернення Каро пов'язане з переходом Луніна.

Окрім того, головний тренер команди Серхіо Гонсалес допустив відхід Луніна.

Знаємо, що Лунін шукає команду, яка гарантує йому ігровий час. Нам потрібно реагувати на можливість його відходу. Ми хочемо, щоб він залишився. Це було б добре, він професіонал високого рівня,

– цитує Гонсалеса Blanquivioletas.

За інформацією українських ЗМІ, батько голкіпера провів переговори з "Ов'єдо", який грає у Сегунді.

Під час зустрічі представники "Ов'єдо" запевнили, що 20-річний українець буде отримувати в їхньому клубі повноцінну ігрову практику.

У цьому сезоні на рахунку Луніна тільки два матчі за "Вальядолід" у Кубку Іспанії.

11 січня українець вивів свою команду в наступний раунд, вигравши серію пенальті.

Права на Луніна належать мадридському "Реалу".