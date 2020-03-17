Лунін показав, як тренується вдома разом зі своєю дівчиною під час карантину – відео
Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін продовжує тренуватися навіть після того, як його клуб оголосив про карантин через коронавірус.
Дівчина Андрія Анастасія також підтримує улюбленого і стежить за своєю фізичною формою.
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Тренування Андрія Луніна вдома: дивіться відео
- На час карантину футболістів "Ов'єдо" забезпечили спортивним інвентарем для підтримання форми.
- Станом на 17 березня, в Іспанії зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло і понад 1000 одужало.
- В Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів-чоловіків.
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