Лунін потрапив у фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy-2019
Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив до фінального списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2019. Видання Tuttosport 15 жовтня назвало двадцятку найкращих молодих футболістів.
Що досяг Лунін у минулому сезоні?Лунін перейшов у "Реал" у 2018 році з луганської "Зорі", але за "вершкових" поки не дебютував. Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі" і зіграв лише у 7 матчах за команду.
Влітку Андрій виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", за який не зіграв жодного матчу.
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Хто претендує на нагороду
- Маттейс де Лігт ("Ювентус", Нідерланди)
- Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада)
- Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", Італія)
- Ансуї Фаті ("Барселона", Іспанія)
- Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія)
- Маттео Гендузі ("Арсенал", Франція)
- Ерлінг Холанд ("Ред Булл Зальцбург", Норвегія)
- Кай Хавертц ("Баєр", Німеччина)
- Жоау Феліш ("Атлетіко", Португалія)
- Деян Йовеліч ("Айнтрахт", Сербія)
- Мойзе Кін ("Евертон", Італія)
- Лі Кан Ін ("Валенсія", Південна Корея)
- Донелл Мален (ПСВ, Нідерланди)
- Мейсон Маунт ("Челсі", Англія)
- Родріго ("Реал", Бразилія)
- Джейдон Санчо ("Боруссія"Дортмунд, Англія)
- Ферран Торрес ("Валенсія", Іспанія)
- Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)
- Ніколо Дзаньоло ("Рома", Італія)
- Андрій Лунін ("Вальядолід", Україна)
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Віддати голос за будь-якого з двадцяти футболістів можна на сайті Tuttosport. Переможця назвуть 16 грудня.
Що таке Golden Boy?Це щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport. Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з "Аяксу".
Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в першому дивізіоні будь-якої з країн Європи. Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.