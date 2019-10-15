Лунін потрапив у фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy-2019

83 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / GETTY IMAGES

Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив до фінального списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2019. Видання Tuttosport 15 жовтня назвало двадцятку найкращих молодих футболістів.

Що досяг Лунін у минулому сезоні?Лунін перейшов у "Реал" у 2018 році з луганської "Зорі", але за "вершкових" поки не дебютував. Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі" і зіграв лише у 7 матчах за команду.

Влітку Андрій виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", за який не зіграв жодного матчу.

Читайте також: Український воротар Андрій Лунін претендує на нагороду Golden Boy: букмекери оцінили його шанси

Хто претендує на нагороду

  • Маттейс де Лігт ("Ювентус", Нідерланди)
  • Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада)
  • Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", Італія)
  • Ансуї Фаті ("Барселона", Іспанія)
  • Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія)
  • Маттео Гендузі ("Арсенал", Франція)
  • Ерлінг Холанд ("Ред Булл Зальцбург", Норвегія)
  • Кай Хавертц ("Баєр", Німеччина)
  • Жоау Феліш ("Атлетіко", Португалія)
  • Деян Йовеліч ("Айнтрахт", Сербія)
  • Мойзе Кін ("Евертон", Італія)
  • Лі Кан Ін ("Валенсія", Південна Корея)
  • Донелл Мален (ПСВ, Нідерланди)
  • Мейсон Маунт ("Челсі", Англія)
  • Родріго ("Реал", Бразилія)
  • Джейдон Санчо ("Боруссія"Дортмунд, Англія)
  • Ферран Торрес ("Валенсія", Іспанія)
  • Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)
  • Ніколо Дзаньоло ("Рома", Італія)
  • Андрій Лунін ("Вальядолід", Україна)

Це цікаво: Лунін знову змінить клубну прописку та підсилить середняка Ла Ліги

Віддати голос за будь-якого з двадцяти футболістів можна на сайті Tuttosport. Переможця назвуть 16 грудня.

Що таке Golden Boy?Це щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport. Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з "Аяксу".

Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в першому дивізіоні будь-якої з країн Європи. Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.

blog_ava
У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
сьогодні
15225
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як збірна України в Києві Португалію перемагала та на Євро-2020 виходила
сьогодні 16:30 Як збірна України в Києві Португалію перемагала та на Євро-2020 виходила
Ігор Саджениця 328
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
13 жовтня 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 2582
Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
сьогодні 00:37 Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
Василь Денисюк 6551
Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
14 жовтня 23:45 Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
Михайло Гема 8681
Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
14 жовтня 22:14 Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
Юрій Семенюк 4528
Новини
Більше новин
Залиште відгук