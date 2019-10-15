Лунін потрапив у фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy-2019

Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив до фінального списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2019. Видання Tuttosport 15 жовтня назвало двадцятку найкращих молодих футболістів.

Що досяг Лунін у минулому сезоні?Лунін перейшов у "Реал" у 2018 році з луганської "Зорі", але за "вершкових" поки не дебютував. Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі" і зіграв лише у 7 матчах за команду.



Влітку Андрій виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", за який не зіграв жодного матчу.

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Хто претендує на нагороду

Маттейс де Лігт ("Ювентус", Нідерланди)

Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада)

Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", Італія)

Ансуї Фаті ("Барселона", Іспанія)

Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія)

Маттео Гендузі ("Арсенал", Франція)

Ерлінг Холанд ("Ред Булл Зальцбург", Норвегія)

Кай Хавертц ("Баєр", Німеччина)

Жоау Феліш ("Атлетіко", Португалія)

Деян Йовеліч ("Айнтрахт", Сербія)

Мойзе Кін ("Евертон", Італія)

Лі Кан Ін ("Валенсія", Південна Корея)

Донелл Мален (ПСВ, Нідерланди)

Мейсон Маунт ("Челсі", Англія)

Родріго ("Реал", Бразилія)

Джейдон Санчо ("Боруссія"Дортмунд, Англія)

Ферран Торрес ("Валенсія", Іспанія)

Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)

Ніколо Дзаньоло ("Рома", Італія)

Андрій Лунін ("Вальядолід", Україна)

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Віддати голос за будь-якого з двадцяти футболістів можна на сайті Tuttosport. Переможця назвуть 16 грудня.

Що таке Golden Boy?Це щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport. Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з "Аяксу".



Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в першому дивізіоні будь-якої з країн Європи. Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.