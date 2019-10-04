Лунін потрапив у символічну збірну чемпіонату Іспанії

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / twitter.com/realvalladolid

Український воротар Андрій Лунін не має ігрової практики у чемпіонаті Іспанії у складі "Вальядоліда". Однак це не завадило йому потрапити у символічну збірну чемпіонату.

Іспанське видання Marca склало дві символічні збірні. В одну увійшли найкращі молоді гравці, а в іншу – ветерани. Місце у воротах "молодих" зайняв українець Андрій Лунін.

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При цьому варто відзначити, що у цьому сезоні Лунін не зіграв жодного офіційного матчу в чемпіонаті Іспанії. Мадридський "Реал" віддав його в оренду у "Вальядолід". Однак там на голкіпера розраховують лише у матчах Кубка. Попри провальну гру конкурента Луніна Жорді Масіпа.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 канал
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