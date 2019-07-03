Лунін потрапив у заявку "Реалу" на передсезонний тур по Північній Америці
Український воротар Андрій Лунін розпочинає підготовку до сезону-2019/20 у складі мадридського футбольного клубу "Реал".
Воротар Андрій Лунін буде готуватися до сезону 2019/20 у складі "Реала", передає El partidazo de COPE.
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Українець потрапив до заявочного листа Королівського клубу для підготовки до майбутнього сезону. "Реал" через 6 днів відправиться в передсезонний тур по Північній Америці, де в рамках Міжнародного кубка чемпіонів проведе матчі проти "Баварії", "Арсеналу" і "Атлетіко".
До заявочного листа "Реала" увійшли:
Воротарі: Тібо Куртуа, Люка Зідан, Андрій Лунін, Кейлор Навас;
Захисники: Хесус Вальєхо, Дані Карвахаль, Альваро Одріосола, Марсело, Серхіо Рамос, Ферлан Менді, Рафаель Варан, Начо Фернандес;
Півзахисники: Тоні Кроос, Іско, Лука Модріч, Марко Асенсио, Браім Діас;
Нападники: Карім Бензема, Лука Йович, Еден Азар, Вінісіус Жуніор, Лукас Васкес, Родріго, Маріано Діас, Гарет Бейл.
Рік назад Лунін вже брав участь в подібному зборі, однак перед сезоном все ж вирушив в оренду в "Леганес".