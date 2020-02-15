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Лунін "привіз" пенальті у провальному матчі чемпіонату Іспанії та підвів команду: відео

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Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

У матчі Сегунди український воротар Андрій Лунін в 6-й раз поспіль вийшов у основному складі "Ов'єдо". Команда вдома програла "Алькоркону" (1:2).

Ов'єдо – Алькоркон 1:2

Голи: Ортуно, 68 (пен.) – Стоїчков, 3, 39 (пен.)

Вже на 3-й хвилині матчу "Алькоркон" повів в рахунку зусиллями Стоїчкова. У кінцівці першого тайму гості подвоїли перевагу – Стоїчков був точний з одинадцятиметрової позначки.

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Зазначимо, що пенальті "привіз" український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін, який невдало зіграв на виході і завалив суперника.

Треба сказати, що "Ов'єдо" у другому таймі володів значною ігровою перевагою і міг піти від поразки. Однак голкіпер "Алькоркону" дозволив собі пропустити лише раз – і то з пенальті. А ще в декількох епізодах відчайдушно врятував свою команду.

Лунін пропустив у всіх шести поєдинках за "Ов'єдо". Українець в середині січня приєднався до іспанського клубу на правах оренди з "Реала".

Як Андрій Лунін заробив пенальті у власні ворота: дивіться відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Андрій Лунін Спорт Футбол
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